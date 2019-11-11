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Safranbolu Köyiçi Meydanı'nda Atatürk heykeli açıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile yeniden yaptırılan Atatürk heykeli Köyiçi Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı.

11.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:45Safranbolu Köyiçi Meydanı'nda Atatürk heykeli açıldı
Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile yeniden yaptırılan Atatürk heykeli Köyiçi Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile restore edilen, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından desteklenerek onaylanan Atatürk Heykeli çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle eski yerine konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Köse, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği bu günde onu ve düşüncelerini anmak, yüksek ideallerini ve duygularını hissetmek için bir aradayız" dedi.

Bir milleti uyandıran, onlara azim ve cesaretle yol açarak halkla omuz omuza vatanı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, bilime, sanata, eğitime ve kültüre verdiği önemle Türkiye Cumhuriyeti'nin atası ve önderi olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Safranbolu'nun en kıymetli Belediye Başkanlarının başında gelen, aldığı kararlarla Safranbolu'nun bir dünya kenti olmasını sağlayan saygıdeğer büyüğüm Kızıltan Ulukavak, bugün bu meydanda bulunuşumuzun nedenlerini eksiksiz biçimde bizlere anlattı. Sadi Yaver Ataman Meydanı, Köyiçi ve tüm Safranbolu onlarca yıl sonra bugün yeniden şanlı anısına ve atasına kavuşuyor. Bizlere düşen en büyük görev, cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmektir. Safranbolu sahip olduğu politikalar üstü konumu ve evrensel miras değeri ile kültürümüzün devamlılığı açısından eşsiz bir cumhuriyet kentidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü biçimde tüm dünyada mimarimizin ve koruma altındaki değerlerimizin yanı sıra bilim ve sanatta da ses getirecek işler yapma arzusu ve gayretimizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar tarafından Atatürk heykelinin açılışı gerçekleştirildi. - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Köyiçi Meydanı, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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