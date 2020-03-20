Safranbolu Nüfus Müdürlüğünden korona virüs önlemi

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedbirler alındı.Korona virüsü ile etkin mücadele kapsamında Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından vatandaşlara verilen nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres, protokol belgelerinin bürokrasinin azaltılması amacıyla elektronik ortama taşınarak hızlı ve güvenilir bir şekilde e-Devlet kapısı üzerinden alınması sağ sağlandı.Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi/ehliyet müracaatları randevusuz olarak kesinlikle alınmayacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesine İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda e-Devlet kapısı üzerinden temin edilebilen belge talepleri, zorunlu haller dışında Nüfus Müdürlüklerince karşılanmayacaktır. E-devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak https://vatandas.nvi.gov.tr/AdresBeyan/VatandasLogin ve http://www.xn--trkiye-3ya.gov.tr/ adreslerinden; nüfus kayıt örneği veya yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin sorgulanmasının yapılabilmesi, üretilen belgelerin fiziki veya elektronik ortamda ilgili mercilere verilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden geçici kimlik belgesi sorgulama ve doğrulama hizmeti de verilebilmektedir." - KARABÜK

Kaynak: İHA