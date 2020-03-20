Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Safranbolu Nüfus Müdürlüğünden korona virüs önlemi - Haberler

Safranbolu Nüfus Müdürlüğünden korona virüs önlemi

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedbirler alındı.

20.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:18
Safranbolu Nüfus Müdürlüğünden korona virüs önlemi
Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedbirler alındı.

Korona virüsü ile etkin mücadele kapsamında Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından vatandaşlara verilen nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres, protokol belgelerinin bürokrasinin azaltılması amacıyla elektronik ortama taşınarak hızlı ve güvenilir bir şekilde e-Devlet kapısı üzerinden alınması sağ sağlandı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi/ehliyet müracaatları randevusuz olarak kesinlikle alınmayacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesine İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda e-Devlet kapısı üzerinden temin edilebilen belge talepleri, zorunlu haller dışında Nüfus Müdürlüklerince karşılanmayacaktır. E-devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak https://vatandas.nvi.gov.tr/AdresBeyan/VatandasLogin ve http://www.xn--trkiye-3ya.gov.tr/ adreslerinden; nüfus kayıt örneği veya yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin sorgulanmasının yapılabilmesi, üretilen belgelerin fiziki veya elektronik ortamda ilgili mercilere verilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden geçici kimlik belgesi sorgulama ve doğrulama hizmeti de verilebilmektedir." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haberler
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Haberler
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim

Son Dakika Haberleri

İzmir'deki camiler boş kaldı - Haber Büyükşehir Belediyesi kar mesaisine devam ediyor - Haber Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi de kapatıldı - Haber ANNTALYA Öykü Arin, 5 yaşına ev karantinasında girdi - Haber CAMİLER KAPALI KALDI, CUMA NAMAZI KILINMADI - Haber Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi - Haber İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı - Haber Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi - Haber Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor - Haber
Loading