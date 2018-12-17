Safranbolu'nun 2050'ye Kadarki Su İhtiyacı Karşılanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, Karabük- Safranbolu
İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla Safranbolu'nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'e yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti. Türkiye
genelinde 81 il için içme suyu eylem planı hazırladıklarını ve ülke genelindeki içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan tesislerden karşılandığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:
"Şehirlerimizin 2040, 2050 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu kapsamında Karabük-Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi çalışmaları hızla devam etmekte. Karabük-Safranbolu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanması ile Safranbolu'nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak."
Aydın, konvansiyonel tip arıtma tesisinde de inşaat işlerinin büyük kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, yine isale hattında 5 bin 175 metre boru imalatının tamamlandığını belirterek, "Tesisi 2019 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tesisin tamamlanması ile Safranbolu'ya günde 35 bin metreküp kaliteli içme suyu temin edilecek." açıklamasında bulundu.
Aydın,Karabük,Safranbolu
Kaynak: AA