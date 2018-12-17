Safranbolu'nun "Dünya Mirası" Oluşunun 24. Yılı Kutlandı

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 24. yılı, düzenlenen panelle kutlandı.
Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) iş birliğiyle "UNESCO 24. Yıl" konulu panel düzenlendi.
Eski Safranbolu Belediye Başkanı Mustafa Eren
, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Konferans Salonu'nda yapılan panelde yaptığı konuşmada, Safranbolu'da korumacılık anlamında yapılan işlerin tesadüf olmadığını söyledi.
Safranbolu'yu yaşayarak korumak istediklerini ve bunun için 1989'da konulan bir hedef olduğunu aktaran Eren, "Belediye Başkanı olarak göreve seçildiğimizde, korumacılık adına yapılması gereken şeyler neyse halkımızla, belediye meclisi, personeliyle beraber yaptık. Halk olmadan, belediye olmadan korumacılığı sağlamak ve devam ettirmek mümkün değildir." diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü şehir plancısı Zeynep Tuna
Yüncü de UNESCO'ya girmede üç ana temel şart arandığını belirtti.
Bunlardan birinin üstün evrensel değere sahip olması, diğerinin bütünlük ve özgünlük taşıması, sonuncusunun ise aday gösterilen bir alanın bir yönetim planın olması olduğunu ifade eden Yüncü, şöyle konuştu:
"Bir alanın Dünya Miras Listesi'ne alınması için komite tarafından belirlenen olağanüstü evrensel değerlerini ölçen 10 kriterden mutlaka birini karşılaması lazım. Bölge genelinde 20 kültür, iki karma biri doğal olmak üzere 23 tane varlık tamamen yönetim planından yoksundur. Safranbolu'da bu gruba dahil. Maalesef evrensel değerinin nasıl korunacağı bir yönetim sistemi ve planı tanımlı değil."
Panele konuşmacı olarak katılan KBÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Kadir Şahin
"Turizm olgusunun sosyolojik etkileri", Safranbolu Miras Alanları Derneği Başkanı Mehmet Baki
Duvan da "Miras alanları yönetimi ve Safranbolu için gerekliliği" konularında sunum yaptı.
Karabük,Safranbolu
Kaynak: AA