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Safranbolu'nun ormanları beyaza büründü

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan ormanlar, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

25.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:38Safranbolu'nun ormanları beyaza büründü
'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesinde bulunan ormanlar, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Tarihi yapılarının yanında doğal güzellikleriyle de öne çıkan kentin yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü.
Seyrine doyumsuz manzara oluşturan ormanlar, fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez çalışma alanları arasında yer alıyor.
Safranbolu'nun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde yer alan kara yolunu kullanan sürücüler, kar yağışıyla ayrı güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektiriyor.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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