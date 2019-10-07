Haberler » Güncel » Haber

Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 43. yılı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun 8 Ekim 1976'da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.10.2019 20:36
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun 8 Ekim 1976'da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Köse, mesajında, 8 Ekim'in kültür başkenti Safranbolu için çok kıymetli bir tarih olduğunu belirtti.
8 Ekim 1976'da Safranbolu'nun Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin restorasyon tarihi, buradan, yani Safranbolu'dan başladı ve tüm yurda sirayet etti. 8 Ekim biz Safranbolulular ve tüm Türkiye için bu nedenle çok özel ve önemli bir tarih olarak anılmayı hak ediyor."
Safranbolu'nun

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 BAE'den Lübnan'a seyahat izni
00:05 İran'dan Suriye açıklaması: "Yardım etmeye hazırız"
00:04 Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata...
00:03 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ekim 2019
00:00 Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor
00:00 Afganlı genç, eniştesini bıçakladı