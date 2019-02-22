Safranbolu 'Sporda Kal Güvende Kal' Dedi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından, madde bağımlılığı ile mücadeleye destek vermek amacıyla düzenlenen, "Sporda Kal Güvende Kal" projesine Safranbolu'da sessiz kalmadı.Göreve başladığı ilk günden bu yana çocukları ve gençleri sosyal medyanın kötü yönlerinden uzaklaştırmak ve spora teşvik etmek amacı ile proje ve çalışmalar gerçekleştiren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından, madde bağımlılığı ile mücadeleye destek vermek amacıyla düzenlenen, "Sporda Kal Güvende Kal" projesi kapsamında Safranbolu'da okullara spor malzemesi dağıtımına başladı.Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Lisesi ile başlayan spor malzemeleri dağıtım törenine Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Kaymakamımızın öncülüğünde ilçemizdeki tüm okullarımıza öğrencilerimizin kendi yeteneklerini keşfedebileceği spor malzemeleri dağıtılacak. Bu malzemelerin dağıtımı ile elbette öğrencilerimiz daha çok sportif faaliyetlerin içerisine girecek. Bu sportif faaliyetlerde hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bir gelişim sağlayacaktır" dedi.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ise; "Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İş İşleri Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü 'Sporda Kal Güvende Kal' projesi kapsamında bizler de Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm öğrencilerimize spor malzemesi hediye ediyoruz" dedi.Safranbolu'nun her zaman bölgemizde ve ülkemizde öncü olduğu gibi Karabük'teki öncülüğünü burada da gösterdiğini kaydeden Ürkmezer; " Safranbolu gençliği ile beraber Sporda Kal, Güvende Kal diyor. Biz buna tabii ki Belediye olarak spor, sanat, kültürel, bilimsel etkinlikleri de katıyoruz. Bundan sonra da katmaya devam edeceğiz. Yeter ki gençlerimiz bunlarla uğraşmaya devam etsin. Siz bizlerden talep edin, zaten bizim işimiz sizlere bunları temin etmek. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatla, sporla iç içe olursunuz, biz istediğiniz takdirde başarılı olacağınıza eminiz. Projenin hayırlı olmasını diliyorum. Sporda Kalın Güvende Kalın" diye konuştu.Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Ürkmezer, spor malzemelerini hediye etti.Proje kapsamında 43 okulda, 116 futbol topu, 116 voleybol topu, 116 basketbol topu, 116 hentbol topu ile 860 pingpong topu dağıtımı yapıldı. - KARABÜK