Safranbolu Tso'dan Vali Gürel'e Ziyaret

Safranbolu
TSO yönetim kurulu Karabük
Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar
, Meclis Başkanı Cengiz Ünal
ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay görevine başlayan Vali Fuat Güler'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunan ziyaret sonunda Vali Güler, TSO yönetime ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK
Sami Acar,Safranbolu
Kaynak: İHA