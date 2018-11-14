Safranbolu Yapex Fuarında Tanıtılıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:02



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:02

Antalya'da bu yıl 26. düzenlenen Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarında (YAPEX) Safranbolu tanıtılıyor.Akdeniz Tanıtım A.Ş tarafından düzenlenen fuar ANFAŞ Antalya Expo Center'da yapılıyor. Fuara Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer eşi Miray Ürkmezer, Belediye İmar Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli katıldı. Safranbolu Belediyesinin katıldığı fuarın bu yılki teması 'Kültür Öncelikli Yönetim' olarak belirlendi.Fuarda yerli ürün ve ihracat potansiyeli olan inovasyon ön plana çıktı. Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda Safranbolu da yöreye ait ürünlerle stantlarda yerini aldı. Safranbolu Belediyesinin 90 metre kare alanda tanıtımını yaptığı Safranbolu, minyatür evleri, dükkan ve saat kulesi ve koruma planı ile tanıtımını gerçekleştirdi.UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Safranbolu'nun restorasyon projelerini ve yöreye ait ürünleri fuarda tanıtma fırsatı bulacağını kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Tarihi Kentler Belediyeler Birliği üyesi olan kentimizi böylesi güzel bir fuarda da tanıtıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK