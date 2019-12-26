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Safranbolulu öğrenciler bronz madalya ile döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul'da düzenlenen yemek yarışmasında iki madalya almaya hak kazandı.

26.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:09 Safranbolulu öğrenciler bronz madalya ile döndü
'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'da düzenlenen yemek yarışmasında iki madalya almaya hak kazandı.

17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'ne düzenlenen yemek yarışmasında Safranbolulu yarışmacılar iki madalya ile döndü. Farklı şehirlerden çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Havva Nur Usta ve Sude Semizoğlu, 'Safran Soslu Mantarlı Makarna' ve 'Kuskuslu Bonfile Ahengi' ile bronz madalya almaya hak kazandı. - KARABÜK

Cemil Meriç, İstanbul, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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