"Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler"

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin, "İstihbarat örgütleri bu kadar önemli bilgilere haiz kişileri canlı ele geçirmek için özel bir çaba sarf ederler. Ama canlı ele geçirmenin de başka türlü maliyetleri vardır. Bazen bu maliyetleri ortadan kaldırmak adına sağ ele geçirdiklerinde 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler." dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen "2. Kitap Fuarı"nda söyleşi ve imza gününe katılan Yarar, AA muhabirine, Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci önemli safhasının bittiğini söyledi.

Rusya ile anlaşmaya varılan 150 saatlik sürenin dolduğunu, bunun sonuçlarını görmeye başlayacaklarını belirten Yarar, "Bu operasyonun askeri, istihbarat, bir de dış politika safhaları var. Bugün herbirinin iç içe geçmiş şekilde devamını görüyoruz. Askeri operasyon bittiğinde diğerleri de bitmiş olmuyor. Bugün Barış Pınarı Harekatı'nda Rusya'nın söz verdiği sürecin gerçekten olup olmadığını anlamak için bile birkaç ay geçmiş olması lazım." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin zaman zaman kimlik değiştirdiğine işaret eden Yarar, şöyle devam etti:

"Daha önce Amerikan bayrağı, sonra Rus bayrağı, sonra rejim bayrağı. Önce Amerikan üniforması, sonra Rus üniforması, bugün de Suriye üniforması giyiyor. Önemli olan içindeki teröristin teröristliğe devam ediyor olması. Bu ayıklamanın yapılabilmesi için geçecek olan bir süre var. '150 saat bitti, 120 saat bitti anında her şey süt liman' demek bence çok doğru bir yorum olmaz. Süreçleri ve sonuçlarını takip edeceğiz. Diplomatik ve istihbarat boyutlarını takip edeceğiz. Ondan sonra ortaya çıkan sonuç net bir veri verecek. Yıllardan beri süren ve birçok ülkenin arkasında proje olarak yer aldığı böyle bir sorunu 10-15 günde çözüyorum demek doğru ve mantıklı olamaz. Sabır isteyen bir süreç."

"Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi"

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine de değinen Yarar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu şahıs daha önce 8 defa bir kısmı teyitli bir kısmında teyide muhtaç bir şekilde öldürülmüştü. Bağdadi'nin gerçek anlamda öldürülüp öldürülmediği belki birkaç yıl sonra bile konuşmaya devam edeceğiz. İstihbarat operasyonları ve örtülü operasyonlarda şahısların sağ ele geçirilip geçirilmediği konusunu bize verilen bilgilerden anlıyoruz. Bilgileri veren ülkenin tam anlamıyla verip vermediği konusunda bilgi sahibi değiliz. El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in de başına gelen olay için de geçerli, bugün bu olay için de geçerli. İstihbarat örgütleri bu kadar önemli bilgilere haiz kişileri canlı ele geçirmek için özel bir çaba sarf ederler. Ama canlı ele geçirmenin de başka türlü maliyetleri vardır. Bazen bu maliyetleri ortadan kaldırmak adına sağ ele geçirdiklerinde 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler."

Kaynak: AA