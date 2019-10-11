Sağ ol nasıl yazılır? TDK sağol ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Sağol kelimesi günlük yaşantıda sıkça kullanılan kelimeler arasında bulunuyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Sağol nasıl yazılır? Sağol bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre sağ ol kelimesinin doğru yazılışı haberimizde...

SAĞOL NASIL YAZILIR? SAĞOL MU, SAĞ OL MU?

TDK kurallarına göre ''sağ ol'' kelimesi ayrı yazılır. Genellikle konuşma dilinde aradaki yumuşak g harfi yok olduğundan yazı dilinde de 'ğ' harfine yer vermeden sadece ''saol'' şeklinde kullananlar da var. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı ''sağ ol'' şeklindedir.

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