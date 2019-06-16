16.06.2019 20:25
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Sağanak ağaçları ve elektrik direklerini devirdi

Sağanak ağaçları ve elektrik direklerini devirdi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle kentliler zor anlar yaşadı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle kentliler zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, yağışın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar ve elektrik direkleri, devrildi.
Aydın merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Fırtınayla birlikte aniden yağan sağanak, yolları göle çevirdi. Aydın- İzmir yolu üzeri Kuyulu Kavşağı'ndaki bazı çam ağaçları ve elektrik direkleri devrildi. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerde ilerlemekte zorlandı. İtfaiye ve emniyet güçleri ise yağan yağmur sonrası çalışma başlattı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Efeler, Aydın, Güncel

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