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Sağanak denizin rengini değiştirdi

Marmaris sahillerinden görüntü Çamur rengi olan denizden görüntü Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

12.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:34
sahillerinden görüntü
Çamur rengi olan denizden görüntü
'da sağanak denizin rengini değiştirdi
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.
İlçede sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çamdibi Mahallesi okullar bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 35 kilogram yağış düştü, güneydoğudan esen rüzgarın saatteki hızı 33 kilometreye ulaştı.
Sağanak denizin rengini değiştirdi

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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