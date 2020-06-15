Sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu.

15.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:03
Kırklareli'nde sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu.
Merkeze bağlı Üsküpdere köyünde aniden başlayan yağış, dolu ve fırtına nedeniyle dere taştı, bazı ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu, tarım arazileri zarar gördü.
Kırklareli İl Özel İdaresi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri su basan evlerdeki suları tahliye etmeye başladı.
Köy sakinlerinden Ahmet Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur ve fırtına nedeniyle evinin çatısının uçtuğunu söyledi.
Köy Muhtarı Gökay Gülen de şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 12 evin zarar gördüğünü belirterek, kendilerine yardıma gelen devlet yetkililerine teşekkür etti.
Yağmurun çok şiddetli olduğunu anlatan Gündüz, çok korktuklarını dile getirdi.
Erikleryurdu köyünde de bir evi su bastı.
Kırklareli kent merkezinde de aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İtfaiye ekipleri su basan bölgelerde mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkanların tentelerinin altında yağıştan korunurken, bazıları ise buldukları poşet ve karton kutularla korunmaya çalıştı. Sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yolcu minibüsü Fırat Nehri’ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Haber
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Ankara Valisi Şahin’den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Haber
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Haberler››Güncel››Sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu - KIRKLARELİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:01: Kırşehir'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Haber 22:57: Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı - Haber 22:55: Sivas'ta otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 22:55: Burdur'da şüphelileri kovalarken düşerek başını taşa çarpan polis yaralandı - Haber 22:53: Kocaeli'de trafik ihlalleri bu merkez ile sona erecek - Haber 22:20: Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 22:12: Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp - Haber 21:39: Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz - Magazin 18:45: Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu - Haberler