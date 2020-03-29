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Sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

29.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:33
Kahramanmaraş 'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Batı Çevre Yolunda ise sulama kanalının taşması sonrası su birikintisi oluştu. Araçların geçişine engel olan yoldaki suyun tahliyesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Suyun yüksekliğinden dolayı yoldan geçiş yapamayan sürücüler ise geri döndü.
Dulkadiroğlu ilçesinde ise rögarlar su birikintisinden dolayı taştı. Sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel

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Sağanak etkili oldu

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