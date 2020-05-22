Sağanak etkili oldu (2)

Antalya'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oldu.

22.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:36
Antalya'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, duraklara ve iş yerlerinin önüne sığındı. Yağış nedeniyle Yener Ulusoy ve 100. Yıl Bulvarları ile Güllük Caddesi'nde kısmen de olsa araç yoğunluğu yaşandı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yerel gök gürültülü sağanağın saat 21.00'e kadar etkili olacağını, metrekareye 15-25 kilogram yağış beklendiğini bildirdi.
Yetkililer, yağışın merkez Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinin yanı sıra Aksu ve Serik'te de etkili olduğunu ifade etti. Sağanak etkili oldu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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