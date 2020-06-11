Sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:49
Kırklareli'nde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış Lüleburgaz ile Vize ilçelerinde de etkili oldu.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo’dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Haber
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Haberler››Güncel››Sağanak etkili oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: Los Angeles'ta bulunan 332 Türk vatandaşı tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi - Haber 17:59: Macron'un istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi - Haber 17:57: Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak başkent Kabil'e indi - Haber 17:57: Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının başkanlarından Seramiksan'a ziyaret - Haber 17:57: Kırklareli'nde kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 5 ayda 328 şüpheli yakalandı - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler 16:35: ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz - Haber