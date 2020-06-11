Sağanak etkili oldu (2)

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:50
Kırklareli'nde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış Lüleburgaz ile Vize ilçelerinde de etkili oldu.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Sağanak etkili oldu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Stanford Üniversitesi’nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Haberler››Güncel››Sağanak etkili oldu (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:57: Son dakika haber: Dalgıçlar Saros Körfezi'nde kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntüledi - Haber 19:57: ABD'nin "Uluslarası Dini Özgürlükler" raporunda FETÖ yer almadı - Haber 19:53: Melikgazi'de kentsel dönüşüm dairelerinin kurası çekilecek - Haber 19:52: Maçka Parkı'nda dehşet: İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı - Haber 19:51: Kulu'da dolu tarım ürünlerine zarar verdi - Haber 19:44: Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı - Haber 19:40: Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler