Sağanak etkili oldu

Karabük'ün bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

23.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:11
Karabük'ün bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İl merkezi ve bazı ilçelerinde etkili olan yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.
Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.
Yağış nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Eskipazar ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu.
Evin tavanında büyük bir bir delik açan yıldırım, başta elektronik malzemeler olmak üzere bazı eşyaların bozulmasına yol açtı.
Şiddetli yağışın ardından tıkanan menfezlerin açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışma başlatıldı.
Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi Sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Dolu Yağışı, Karabük, Güncel, Haber

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