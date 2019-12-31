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Sağanak etkili oluyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

31.12.2019 02:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 02:14
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde etkisini artırarak sürüyor. Sağanak sebebiyle bazı evler ile tarım ve hayvancılık alanlarını su bastı, dereler taştı.
Vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşarken bazı yollar sular altında kaldı.
Kocaali Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki şiddetli yağışın akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdiğini söyledi.
Kadıköprü, Yeni, Aslandere, Hızar, Yayla ve Karşı mahalleri olmak üzere birçok derede taşkın ve sel baskınlarının yaşandığını belirten Acar, "Sahadan tespit ettiklerimize göre 15 hanede su baskını meydana geldi. Belediye ve SASKİ ekipleri, iş makineleriyle sahadalar. Sabah saat 8.00'e kadar sürmesi beklenen yağış için teyakkuz halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok. Sel, su baskını yaşanmaması ve ulaşımın aksamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.
Sağanak etkili oluyor

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Kaynak: AA

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