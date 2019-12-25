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Sağanak, etkisini gece de sürdürdü

ADANA'da iki gündür devam eden sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü.

25.12.2019 02:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 02:12 Sağanak, etkisini gece de sürdürdü

ADANA'da iki gündür devam eden sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalı taşması sonucu hem Yeşil Bulvar, hem de Caddesi nehre döndü. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, polis ve itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.

'da iki gündükr aralıksız ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, yaşamı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalları taştı, Yeşil Bulvar ve Kozan Caddesi nehre döndü. Araçlar,  nehir gibi caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde ise otomobil ve minibüsler sulara gömüldü. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Bölgede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise polis ve itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.

Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı.

Öte yandan neredeyse tamamı sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçların tamamının su altında kaldığı görüldü. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastığı öğrenildi. Yaşamı felce uğratan sağanak yağışın iki gün daha devam edeceği belirtildi.



Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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