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Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu

Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştuMERSİN'de dün başlayan sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü.

07.01.2020 05:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 05:15
Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu
MERSİN'de dün başlayan sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü. Merkez ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından etkisini artırarak sürdüren sağanak, merkez Mezitli ilçesinde yaşamı felç etti. Gece de devam eden sağanak nedeniyle ilçede sokaklar göle döndü, caddeler su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. İlçede can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.
Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu

Mezitli, Güncel

Kaynak: DHA


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