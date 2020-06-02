Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

İstanbul'un bazı noktalarında zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

02.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:58
İstanbul'un bazı noktalarında zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini sürdürüyor.
Yağışın aniden etkili olduğu yerlerde zor anlar yaşayan vatandaşlar çatıların altlarına ve çevredeki iş yerlerine sığındı.
Sağanağın etkisini sürdürdüğü yerlerde trafikte de aksamalar yaşanıyor.
Arnavutköy'de öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren ani yağmur, su baskınlarına neden oldu.
Anadolu Mahallesi'nde kurulan salı pazarında meydana gelen su baskını sonrası pazarcılar tezgahların üstüne çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.
Yağış nedeniyle Sultangazi'deki bazı yerlerden itfaiye ekiplerine su baskını ihbarlarında bulunulduğu öğrenildi.
Beykoz ve Ümraniye'de de öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kaynak: AA

Etiketler: su baskını, İstanbul, Sabah, Güncel, Haber

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