15.06.2019 15:25
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Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - KOCAELİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.
Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı.
İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin su tahliye çalışmaları başlattı.Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - KOCAELİ
Kaynak: AA
Darıca, Kocaeli, Güncel

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