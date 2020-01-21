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Sağanak nasıl yazılır? TDK'ya göre Sağanak mı, Sağnak mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Sağanak". Peki, sağnak nasıl yazılır? TDK'ya göre sağanak mı, sağnak yazılır?

21.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:33

Sağanak kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Sağnak nasıl yazılır? Sağanak mı, sağnak mı? TDK'ya göre sağanak bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SAĞANAK NASIL YAZILIR? SAĞNAK MI, SAĞANAK TIRAŞ MI?

Sağanak birleşik olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelimenin yazımında yanlış yapanlar vardır. Sağnak kelimesinin doğru yazımı aşağıda bulabilirsiniz.

Sağnak: Yanlış

Sağanak: Doğru

Örnek : "Evvelki gece sağanak başlayınca halazaden sevincinden göbek atıyordu." - Burhan Felek

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Burhan Felek, Gündem, Güncel


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