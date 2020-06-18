Sağanak nedeniyle bazı yol ve bahçeler zarar gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

18.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:44
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle İshakça, Ballı, Balabancık, Çimendere, Elmalı ve Hacısungur mahallelerinde bazı yol ve bahçeler zarar gördü, bir dere taştı, bazı evlerin girişleri çamurlu suyla doldu.
İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, traktörüne taktığı bıçak ile köyde temizlik çalışması yaptı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait kepçe ile tıkanan dere yatakları açıldı.
Temurtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle köylerinin büyük zarar gördüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi. Sağanak nedeniyle bazı yol ve bahçeler zarar gördü

Kaynak: AA

Etiketler: Balabancık, Tekirdağ, Malkara, Elmalı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ekonomiye ilişkin ’torba teklif’ Meclis’te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek Haber
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Haber
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son Dakika: Türkiye’de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Haberler››Güncel››Sağanak nedeniyle bazı yol ve bahçeler zarar gördü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:51: 1'i asker 2 Türk'ün infaz kararını veren DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı - Haber 22:51: Nijerya'da sel felaketinde 11 kişi öldü - Haber 22:49: Son dakika haberi | Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı - Haber 22:48: Vali Atay'dan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın ailesine ziyaret - Haber 22:47: Son dakika haberleri: AB'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin 21:31: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım - Haber 20:59: Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı - Haber 19:37: Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti - Haberler 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi