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Sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edilmesine başlandı.

06.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edilmesine başlandı.
Alınan bilgiye göre, Kaymakamlığınca ilçede etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçilerinin tahliye edilmesi kararı alındı.
Karar kapsamında Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda yaşayan tarım işçilerinin, ilçedeki taziye evi ve salonlarında misafir edileceği belirtildi.
Tarsus Kaymakamlığınca alınan kararın ardından Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Tarsus İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, ilk olarak Çağbaşı Mahallesi'nde çadırda kalan tarım işçilerine ulaştı.
Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonslarla uyarılan işçiler, topladıkları eşyalarıyla kendilerine tahsis edilen otobüslere bindi.
Bazı işçilerin ise çadırlarını söküp traktörlerle kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığı gözlendi.
Tahliye edilen işçilerin, ilçedeki taziye evi ve spor salonlarında misafir edileceği öğrenildi.
Sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye ediliyor

Tarsus, Güncel

Kaynak: AA


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