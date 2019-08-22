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Sağanak nedeniyle çöken köprüde mahsur kalan aile kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

22.08.2019 03:14 Sağanak nedeniyle çöken köprüde mahsur kalan aile kurtarıldı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanağın ardından Bozca ve Dereköy köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, dereye kurdukları kurtarma tertibatı ile aileyi güvenli bölgeye taşıdı.
Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak, Dereköy, Kozlu, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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