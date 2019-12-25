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Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Adana'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

25.12.2019 05:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 05:58
'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, farklı evlerde mahsur kalan biri engelli 9 kişiyi botlarla kurtardı.
Sokak çıkışına kadar yaklaşık 100 metre botla taşınan mağdurlar daha sonra polis araçlarıyla yakınlarının evlerine götürüldü.
Ekiplerin kent genelinde meydana gelen su baskınlarıyla mücadele çabaları sürüyor.
Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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