Sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi.

19.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:48
Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi.
Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Atatürk Meydanı etrafındaki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf iş yerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.
Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı araçlar yolda kalırken itfaiye ve polis ekipleri araçlara yardım etti.
Karayolları ve itfaiye ekiplerince su biriken bölgelerde çalışma yapılıyor. Sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı

Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz Sahil Yolu, Atatürk Meydanı, Giresun, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros’tan Türkiye’ye bir küstah tehdit daha Haber
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Haberler››Güncel››Sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:55: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi - Haber 19:53: Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yakalandı - Haber 19:53: Beypazarı'nda ağır tonajlı araçlar için otopark alanı hazırlanacak - Haber 19:51: Son dakika haberi | Amasya'da aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haber 19:49: Karakoçan'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı - Haber 19:46: Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi - Haber 19:43: Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi - Haber 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin 13:08: Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor - Ekonomi