Sağanak Nedeniyle Servis Minibüsü Yan Yattı

Edirne
'de sağanak sularının yol üstünden akması nedeniyle pek çok kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Dün akşam başlayan sağanak kesintisiz yağmaya devam ediyor.
Pek çok bodrum katı ev ve iş yerini su bastı.
Şehir içindeki pek çok yolun yanı sıra Havsa
- Edirne ve Kırklareli
- Edirne kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kente İstanbul
yönünden girişin yapıldığı Atatürk Caddesi
'nin bazı bölümlerinden suların şiddetli akması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Bu bölümlerde biri fabrika biri öğretmen iki servis minibüsü kısmen yan yattı. Öğretmenler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken, fabrika işçilerini ise itfaiye kurtarıyor.
Havsa,Edirne
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:29