29.06.2019 01:45
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Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı

Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, Oltu-Narman karayolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, Oltu- Narman karayolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanırken, ilçe merkezindeki birçok sayıda evin bodrumunu su bastı.
Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları göle çevirdi, çamur ve çalılar sebebiyle Oltu- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saat kapalı kalan karayolunda çok sayıda araç kuyruk oluşturdu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım yeniden sağlandı.
Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki bodrum kattaki evleri ise su bastı.
Ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.


- Erzurum
Kaynak: DHA
Erzurum , Narman , Oltu , Güncel

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