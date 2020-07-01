Sağanak Patnos'ta 3 köy ve tarım arazilerini göle çevirdi

Sağanak Patnos'ta 3 köy ve tarım arazilerini göle çevirdiAĞRI'nın Patnos ilçesinde sağanak nedeniyle 3 köyde dereler taşarken, çok sayıda büyükbaş telef oldu.

01.07.2020 22:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:21
Sağanak Patnos'ta 3 köy ve tarım arazilerini göle çevirdi
AĞRI'nın Patnos ilçesinde sağanak nedeniyle 3 köyde dereler taşarken, çok sayıda büyükbaş telef oldu. Ekili araziler ise zarar gördü.
Meteorolojinin bugün için sağanak uyarısı yaptığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde, öğle saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı. Koçaklar, Kızıltepe ve Zincirkale köylerini etkileyen yağış sonrası dereler taştı. Tarım arazileri ve köy yolları, kısa sürede göle döndü. Ekili ürünler ise zarar gördü. Sağanak sonrası meydana gelen taşkınlarda, köylerdeki çok sayıda büyükbaş telef oldu. Sağanak Patnos’ta 3 köy ve tarım arazilerini göle çevirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Patnos, Ağrı, Güncel, Haber
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