Sağanak sonucu 500 dönüm ekili arazi zarar gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu ekili arazilerde zarar oluştu.

24.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:11
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu ekili arazilerde zarar oluştu.
Çal Mahallesi Kayalı mevkisinde Kaylar Çayı'nın sağanak sonucu taşması nedeniyle ekili arazileri su bastı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vezirköprü Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, su basan arazilerde incelemede bulundu.
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, buğday, mısır ve ayçiçeği bulunan tarım arazilerinin yanı sıra bahçelerin sel suları altında kaldığını söyledi.
Bölgede 500 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Kaya, sel sularının halen arazide bulunduğunu, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışması yapılacağını kaydetti. Sağanak sonucu 500 dönüm ekili arazi zarar gördü

Kaynak: AA

Etiketler: Vezirköprü, Samsun, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi Haber
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas’ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak Haber
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Fatih Portakal’dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen ’Yeni bir kısıtlama gelecek mi?’ sorusu yanıt buldu Haber
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Haberler››Güncel››Sağanak sonucu 500 dönüm ekili arazi zarar gördü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:17: İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi plakası teklifi UKOME gündemine geliyor - Haber 22:17: Mali'de Cumhurbaşkanı karşıtı protestoların başındaki isimden Fransa'ya tepki - Haber 22:16: MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVADA 3 TAHLİYE - Haber 22:14: Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı (2) - Haber 22:13: Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu - Haber 21:45: MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi - Haber 21:15: Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim - Haber 20:50: Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi - Magazin 19:49: Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak - Haber 18:30: Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş - Magazin