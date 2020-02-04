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Sağanak taşkına neden oldu

Düzce'de etkili olan sağanak, Kaynaşlı ilçesinde bir köyün ulaşımını sağlayan köprüyü yıktı, bazı alt geçitlerin su basmasına yol açtı.

04.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:01
'de etkili olan sağanak, ilçesinde bir köyün ulaşımını sağlayan köprüyü yıktı, bazı alt geçitlerin su basmasına yol açtı.
Dün gece kent genelinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynaşlı ilçesinde, Asar Deresi'nin taşması sonucu, Darıyeri Köyü'nün merkezle bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı.
Aynı bölgede bulunan bazı alt geçitlerin, su basması nedeniyle köy ulaşıma kapandı.
Kaynaşlı Belediyesi, köye Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Deposu kısmından alternatif yol oluşturulması için çalışmalara başlanacağını bildirdi.
Öte yandan, aynı bölgede daha yaz aylarında meydana gelen su baskınında söz konusu köprü yıkılmıştı.
Sağanak taşkına neden oldu

Kaynaşlı, Yörükler, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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