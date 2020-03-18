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Sağanak ve dolu etkili oldu

Mardin'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

18.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:07
Mardin'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Kızıltepe ilçesinde su baskınları sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, boşaltma ve temizleme çalışması yapıldı.
Kızıltepe Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde selde aracında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kimi yerlerde oluşan sel nedeniyle 10 kırsal mahallenin yolu zarar gördü ve ulaşıma kapandı.
AFAD ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. Sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA

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Sağanak ve dolu etkili oldu
Etiketler : Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe, Mardin, Güncel

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