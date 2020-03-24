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Sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

24.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:05
Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Ceceli, Akçalı ve Beyoğlu mahallelerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Su baskınları sonrası Türkoğlu Belediyesi ekiplerince, tahliye ve temizleme çalışması yapıldı. Çalışmalara jandarma ve polis ekipleri de destek verdi.
Ceceli Mahallesi'nde de bir evde mahsur kalan 5 kişilik aile, İlçe jandarma Komutanlığı timleri, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu Mahallesi'nde ise meydana gelen yoğun yağış sonrasında Kahramanmaraş-Adana kara yolunun bazı bölümleri su altında kaldı.
Belediye, jandarma, polis ekipleri ve Karayolları ekiplerince yapılan önlemler sonucu trafiğin akışı sağlandı.
Sağanak nedeniyle ilçede bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Türkoğlu, Beyoğlu, Güncel

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Sağanak ve dolu etkili oldu

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