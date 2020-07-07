Sağanak ve dolu etkili oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

07.07.2020 01:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 02:37
Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Zaman zaman dolunun da etkili olduğu ilçede bazı araçlar zarar gördü, şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç da devrildi.
İlçeye bağlı Kurudere, Fevzipaşa, Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç trafiği ve yayalara tamamen kapatıldı.
Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı. Sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Salihli, Manisa, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:37: Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem - Haber 02:33: Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkında tutuklama kararı - Haber 02:31: 17 yaşında genç kalp krizine yenik düştü - Haber 02:22: Çanakkale'deki söndürme çalışmaları gece boyu devam edecek - Haber 02:21: Son dakika haber! ABD mahkemesi, Dakota'daki petrol boru hattı için kapatma kararı aldı - Haber 00:40: İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı - Haber 21:34: Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu - Haber 16:27: Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi - Haber 09:30: En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı - Magazin 09:22: Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi - Ekonomi