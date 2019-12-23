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Sağanak ve fırtına etkili oluyor (2)

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

23.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:58
ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Menteşe ilçesine son 24 saatte metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü. İlçede, gece saatlerinden itibaren etkisi gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı. Kentte sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri meydana geldi.
Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda halk yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede, çok sayıda hasarlı trafik kazası oldu.
Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve yayalar zor durumda kaldı. Bazı yerlerde tarım arazileri de sulara gömüldü.
Bodrum'da rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu. Açık denizde etkisini artıran rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi, bazı iskeleler zarar gördü. Sahil bandına biriken çakıl ve odun parçaları, kepçelerle temizlendi.
Fırtına seralara zarar verdi
Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, bazı seralara zarar verdi. Çiftçiler yağışa rağmen yırtılan naylonları tamir etmek için mücadele etti.
Milas ilçesinde de Balavca Deresi'nin yanındaki istinat duvarı çöktü. Yola da zarar veren duvarın bulunduğu bölgede, çalışma başlatıldı. Çiftçilerden Ramazan Karakaya, seralarında büyük zararlarının olduğunu dile getirdi. Özgür Alcu ise fırtınanın naylonlara ve seranın demirlerine zarar verdiğini, domatesleri kurtarmak için yağmura rağmen çalıştıklarını kaydetti.
Sağanak ve fırtına etkili oluyor (2)

Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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