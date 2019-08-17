Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması D-100 kara yolu İstanbul
istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde yüksek yerlerden gelen su birikintileri nedeniyle D-100 kara yoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu. Tarlalar su altında kalırken, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beşköprü mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.