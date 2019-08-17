Haberler» Güncel» Haber

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması D-100 kara yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

17.08.2019 17:34
Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay
Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde yüksek yerlerden gelen su birikintileri nedeniyle D-100 kara yoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu.
Tarlalar su altında kalırken, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beşköprü mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:13   DHA YURT BÜLTENİ-16
19:13   Pakistan BM Güvenlik Konseyinin Keşmir görüşmesinden memnun
19:13   Cezayir'de "Akiller Heyeti" kuruldu
19:11   ÇANAKKALE Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı
19:11   DİYARBAKIR Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı
19:09   Protestolar devam ediyor - HONG
19:09   Ordu'da kaya parçaları evin üzerine düştü