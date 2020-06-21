Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

Bursa'da, sağanak ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

21.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:28
Bursa'da, sağanak ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayının önündeki bir ağacın dalı kırıldı.
Kırılan dal tramvay hattının enerji tellerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını durdururken, itfaiye görevlileri de yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından dalı keserek indirdi.
Ağacın dalı, itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrıldıktan sonra yol kenarına alındı.
Polis ekipleri de caddedeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
İznik'te şiddetli yağış
İznik ilçesinde ise aniden bastıran sağanak kısa sürede etkisini hissettirdi.
Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Yaklaşık 1 saat süren yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İlçeye bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde yollarda biriken su birikintisi trafik akışını durdurdu, bazı araçlar da arızalandı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri, su basan noktalarda tahliye çalışmasını sürdürüyor. Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Bursa, Güncel, Haber

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