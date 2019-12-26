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Sağanak ve fırtına seraları yıktı

Kırıkkale'de sağanak ve fırtına, sebze seralarını vurdu.

26.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:38 Sağanak ve fırtına seraları yıktı
'de sağanak ve fırtına, sebze seralarını vurdu. 10 dönümlük arazi üzerine kurulan seralar kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'nin ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde gece saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına, 10 dönümlük tarım arazisi üzerindeki kurulu seraları yıkıp, sebzelere büyük oranda zarar verdi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, sera çatılarını yıkıp kaplamaları etrafa saçtı. Yaşanan olayın ardından birçok ürününü kaybeden ve zarara uğrayan çiftçi Bahattin Meşe, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden destek alarak kurduğu seraların zarar görmesi nedeniyle üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Öte yandan, Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sağanak ve fırtına nedeniyle çiftçilerin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Kaynak: İHA

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