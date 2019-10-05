Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sağanak ve fırtına Turgutlu'da etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

05.10.2019 12:33Sağanak ve fırtına Turgutlu'da etkili oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok cadde ve sokak sular altında kalırken bir okulun çatısı uçtu, köy yollarında toprak kaymaları oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Sabaha karşı başlayan sağanak yağış nedeniyle Yıldırım, Subaşı, Bozkurt ve Şehitler mahallelerinde bulunan bazı evleri su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle ise bazı araçlar mahsur kaldı. Fırtınanın etkisiyle Ergenekon Mahallesinde bulunan Besime Elagöz Anadolu Lisesinin çatısı uçtu ve elektrik tellerini kopardı. Fırtına nedeniyle yine ilçede bir çok ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, baskın oluşan bölgelerde su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:23 Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı
15:20 Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
15:17 Çalışanlara biber gazı sıkarak altınları çalanlara ceza yağdı
15:12 Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı Ürdün vatandaşı 8 yaralı
15:06 7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı
15:05 Otobüsün çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
15:02 Seyir halinde alev alan kamyonete jandarmadan müdahale