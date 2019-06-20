20.06.2019 13:47
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Sağanak ve fırtınadan zarar gören arazilerde hasar tespiti

Sağanak ve fırtınadan zarar gören arazilerde hasar tespiti

Bilecik ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına dolayısıyla zarar gören arazilerde hasar tespiti yapılıyor.

Bilecikve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına dolayısıyla zarar gören arazilerde hasar tespiti yapılıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezYeniköy'de son günlerde görülen sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazilerinde oluşan zararları, hasar tespit heyetiyle yerinde incelediklerini bildirdi.
Zarar oluşan köylerde zaman geçirmeden ekiplerin çalışmalara başladığını aktaran Yoldaş, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimizin hasar kayıtları için başvurularını alan arkadaşlarımız, zarar gören tarlaları dolaşarak hasar tespit çalışmalarında bulunuyorlar. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm girişimlere de başlamış bulunmaktayız. Özellikle can ve mal kaybının yaşanmaması için tüm üreticilerimiz, yıldırım düşmesi sel vesu baskınıtehlikelerine karşı mümkün oldukça doğaya çıkmaması önem arz etmektedir. Özellikle dolu, yıldırım ve fırtınadan kaynaklı zararları önlemek için üreticilerimizin hayvanlarını yayılmaya çıkarmamaları yönünden de duyurularımızı önemle takip etmeleri gerekmektedir."
Kaynak: AA
Yeniköy,Bilecik,Güncel

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