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Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

04.10.2019 19:15
Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kırklareli'nde aniden başlayan yağış ve şiddetli rüzgara hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı, su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda temizlik çalışması yaptı.
Lüleburgaz ilçesinde, bazı ağaçların devrilmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde de şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Malkara Caddesi'nde bulunan TOKİ konutlarında bir binanın çatısı ile bazı araçlar zarar gördü.
Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kırklareli, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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