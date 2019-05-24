24.05.2019 07:00
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Sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili oldu

Sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili olduİSTANBUL - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün önceden uyardı sağanak yağış saat 06.00 itibariyle başladı.

Sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili oldu
İSTANBUL - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün önceden uyardı sağanak yağış saat 06.00 itibariyle başladı. İstanbul'un genelinde hakim olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat sağanak şekilde devam eden yağış bazı bölgelerde şiddetini azaltarak devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yağış gün boyunca İstanbul'un genelinde devam edecek. Öte yandan İstanbul, Anadolu yakasının bazı kesimlerinde dolu yağışı etkisini gösterdi. Sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili oldu İstanbul, Genel
Kaynak: İHA