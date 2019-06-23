23.06.2019 15:37
Haberler » Spor » Haber

Sağanak yağış fırtına amatör spor kulüplerini de etkiledi

Sağanak yağış fırtına amatör spor kulüplerini de etkiledi

Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de amatör maçlara ev sahipliği yapan Kozlu Şehir Stadyumunda sağanak yağış fırtına nedeniyle toprak kayması oluştu.

Zonguldak 'ın Kozlu İlçesin'de amatör maçlara ev sahipliği yapan Kozlu Şehir Stadyumunda sağanak yağış fırtına nedeniyle toprak kayması oluştu.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de amatör maçlara ev sahipliği yapan Kozlu Şehir Stadyumunda bir kaç gündür devam eden sağanak yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Sahanın etrafında topraklar sağanak yağış ve fırtınayla beraber tel örgüleri aşarak sahaya taştı. Toprak kaymasının oluştuğu sırada herhangi bir maç oynanmaması yüreklere su serpti.Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün çöken duvarlarda çalışma başlatacağı öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Kozlu , Zonguldak , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:11 Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü
17:05 Zinedine Zidane, Legend as a Player, legend as a coach.
16:51 Mesut Mestan: "Taşın altına girdik ama daha nefes alamıyoruz, hep birlikte çıkacağız"
16:46 Judo: 1. Uluslararası Topçam Turnuvası
16:45 Şampiyon voleybolcular yurda döndü
16:38 Buz Hokeyi Yıldız B Ligi'nde şampiyon İstanbul BB oldu
16:33 TFF'den Mesut Mestan'a tebrik