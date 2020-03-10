Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu - Güncel

Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu

Megakentte beklenen yağmur gecenin son saatlerinde etkili olmaya başladı.

10.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:51
Megakentte beklenen yağmur gecenin son saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağmurun başladığı ilk saatlerde bir olumsuzluk yaşanmadı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre sağanak yağmurun saat 05.00'de başlaması bekleniyordu öyle de oldu. Saat 05.00 sularında İstanbul genelinde başlayan yağış etkisini yer yer artırarak devam etti. Yağışın başladığı ilk dakikalarda oldukça fazla kayganlaşan yollarda trafik kazalarının yaşanma ihtimali itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin her zamankinden daha fazla teyakkuzda olmasına neden olurken, su baskınlarına karşı da ekipler hazır bekletildi. Yağışın başladığı ilk saatlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken; yağışın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.
(İHA) Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti Güncel
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Güncel
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu Güncel
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı Güncel
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı Güncel
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı