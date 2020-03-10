Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu
Megakentte beklenen yağmur gecenin son saatlerinde etkili olmaya başladı.
10.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:51
Megakentte beklenen yağmur gecenin son saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağmurun başladığı ilk saatlerde bir olumsuzluk yaşanmadı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre sağanak yağmurun saat 05.00'de başlaması bekleniyordu öyle de oldu. Saat 05.00 sularında İstanbul genelinde başlayan yağış etkisini yer yer artırarak devam etti. Yağışın başladığı ilk dakikalarda oldukça fazla kayganlaşan yollarda trafik kazalarının yaşanma ihtimali itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin her zamankinden daha fazla teyakkuzda olmasına neden olurken, su baskınlarına karşı da ekipler hazır bekletildi. Yağışın başladığı ilk saatlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken; yağışın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.
(İHA)
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre sağanak yağmurun saat 05.00'de başlaması bekleniyordu öyle de oldu. Saat 05.00 sularında İstanbul genelinde başlayan yağış etkisini yer yer artırarak devam etti. Yağışın başladığı ilk dakikalarda oldukça fazla kayganlaşan yollarda trafik kazalarının yaşanma ihtimali itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin her zamankinden daha fazla teyakkuzda olmasına neden olurken, su baskınlarına karşı da ekipler hazır bekletildi. Yağışın başladığı ilk saatlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken; yağışın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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