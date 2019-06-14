14.06.2019 16:37
Haberler»Güncel » Haber

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas'ta öğle saatlerinden sonra etkili olan lokal yağışlar hayatı güçleştirdi. Yağışın etkisi ile şehir merkezide Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yollar adeta göle döndü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kimi sürücüler aracını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Arızalanan araçlar da yolda mahsur kaldı. Yağmurun etkisi ile mahsur kalanlar arasında yayalar da vardı. Göle dönen yolda hızla seyreden araçların sıçrattığı su, yağan yağmurun boyutunu gözler önüne serdi. - SİVAS
Kaynak: İHA
göle, sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:45 İngiltere'ye imza attı, eski öğrencisine kancayı taktı
17:44 AFAD'tan gerçeği aratmayan kaza tatbikatı
17:44 Vurulan tankerin sahibi: "Gemi havadan vuruldu"
17:44 İnönü'de karne sevinci
17:44 Otomobil ormana uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir
17:44 YKS 2019'a girecek öğrencilere sınava dair öneriler